الجمعة 7 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في قصف صاروخي على مدينة لوغانسك

قصف على مدينة لوغانسك
7 يونيو 2024 18:25

أعلن مسؤولون روس أن هجوما صاروخيا على مدينة لوغانسك أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بينهم أطفال، اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية "للأسف، قتل ثلاثة أشخاص" فيما تمكّن المسعفون من انتشال العشرات من الناجين من تحت الأنقاض.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا "أطلقت عمدا خمسة صواريخ أتاكمس (ATACMS) أميركية الصنع على مدينة لوغانسك".
وأضافت "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ أميركية. أصاب صاروخ مبنيَين".
وقال مصدر روسي محلي، عبر تطبيق "تلغرام"، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم وإن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 35، بينهم ثلاثة أطفال.
وأضاف المصدر المحلي أن أضرارا أصابت بعض المباني، بما في ذلك بعض البنى التحتية، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون انتشال أشخاص من تحت الأنقاض.

أخبار ذات صلة
قتلى جراء غارات تستهدف مناطق في أوكرانيا
روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في أوكرانيا
المصدر: وكالات
لوغانسك
قصف صاروخي
قتلى
آخر الأخبار
«الشارقة الرياضي» يثمِّن مكرمة حاكم الشارقة بإنشاء استاد كلباء
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يثمِّن مكرمة حاكم الشارقة بإنشاء استاد كلباء
اليوم 20:18
بوتين يلقي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ
الأخبار العالمية
بوتين يكشف عن عدد البلدات التي سيطرت عليها روسيا هذا العام
اليوم 20:13
حقل من القمح الشتوي في أوكرانيا
الترفيه
أوكرانيا تكشف سبب نضوج محاصيل شتوية قبل الأوان
اليوم 20:00
موسم مميز للاعبي «الشارقة للدفاع عن النفس» في التايكواندو
الرياضة
موسم مميز للاعبي «الشارقة للدفاع عن النفس» في التايكواندو
اليوم 20:00
المزروعي في صورة جماعية لوزراء مجموعة بريكس
علوم الدار
المزروعي يؤكد حرص الإمارات على التعاون ضمن "بريكس" في مجال النقل المستدام
اليوم 19:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©