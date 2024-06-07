قتلى في قصف صاروخي على مدينة لوغانسك

أعلن مسؤولون روس أن هجوما صاروخيا على مدينة لوغانسك أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بينهم أطفال، اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية "للأسف، قتل ثلاثة أشخاص" فيما تمكّن المسعفون من انتشال العشرات من الناجين من تحت الأنقاض.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا "أطلقت عمدا خمسة صواريخ أتاكمس (ATACMS) أميركية الصنع على مدينة لوغانسك".

وأضافت "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ أميركية. أصاب صاروخ مبنيَين".

وقال مصدر روسي محلي، عبر تطبيق "تلغرام"، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم وإن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 35، بينهم ثلاثة أطفال.

وأضاف المصدر المحلي أن أضرارا أصابت بعض المباني، بما في ذلك بعض البنى التحتية، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون انتشال أشخاص من تحت الأنقاض.