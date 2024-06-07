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فرنسا تعد أوكرانيا بأسلحة جديدة متطورة

مقاتلتان من طراز ميراج
7 يونيو 2024 19:36

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه يأمل في رؤية طائرات حربية فرنسية في سماء أوكرانيا.
جاءت تعليقات زيلينسكي بعد قليل من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تعتزم تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز "ميراج (2000-5)".
وعبر زيلينسكي عدة مرات عن خيبة أمله إزاء المدة التي يستغرقها الحلفاء الغربيون لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا في أزمتها الحالية.
وقال زيلينسكي للنواب الفرنسيين "أثق في أن سماء أوكرانيا سترى يوما ما نفس الطائرات التي رأيناها في سماء نورماندي بالأمس"، في إشارة إلى احتفالات الذكرى الثمانين ليوم الإنزال في نورماندي أمس الخميس.
وأضاف زيلينسكي "طائراتكم المقاتلة الفذة تحت قيادة الطيارين الأوكرانيين ستثبت أن أوروبا أقوى من كل من يتجرأ على تهديدها".
وطائرة ميراج (2000-5) هي مقاتلة متعددة المهام بمحرك واحد. تهدف فرنسا إلى إحلال أسطولها الحالي من طائرات "ميراج" بطائرات "رافال" بحلول 2030، لكنها تأمل أيضا في إقناع دول أخرى تمتلك طائرات "ميراج" بتزويد أوكرانيا بها.

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المصدر: وكالات
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طائرات مقاتلة
مقاتلات ميراج
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