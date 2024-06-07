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بوتين يكشف عن عدد البلدات التي سيطرت عليها روسيا هذا العام

بوتين يلقي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ
7 يونيو 2024 20:13

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة،عن عدد البلدات والقرى التي سيطرت عليها قوات بلاده في أوكرانيا منذ بداية العام الحالي.
وصرّح بوتين، أمام الحاضرين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ "منذ بداية هذا العام وحده، أعتقد أنه تم تحرير 47 بلدة".
وأحرز الجيش الروسي تقدما في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في الأشهر الأخيرة. وفي الشمال بمنطقة خاركيف، بدأ هجوما في العاشر من مايو.
يعاني الجيش الأوكراني نقصا في العديد والعتاد، وخصوصا بسبب تأخر تسليم المساعدات العسكرية الغربية.
وفي حضور مسؤولين اقتصاديين روس وضيوف من دول عدة، أكد بوتين أن "أكثر من 160 ألف شخص" انخرطوا في الجيش الروسي منذ الأول من يناير 2024 للقتال على الجبهة الأوكرانية.
في سبتمبر 2022، جنّدت السلطات الروسية ما لا يقل عن 300 ألف شخص.
وأوضح بوتين، اليوم الجمعة، أن السلطات الروسية "لا تعتزم" إطلاق حملة تعبئة وتجنيد جديدة. 

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
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