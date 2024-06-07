بلينكن يؤدي زيارة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط قريبا

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.

وقال مصدر دبلوماسي أميركي إن الزيارة ستتم بين 10 و12 يونيو الجاري.

وفي زيارته الثامنة للمنطقة منذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، سيزور بلينكن مصر وإسرائيل والأردن وقطر ويجتمع مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين هناك.

واقترح الرئيس بايدن خطة يمتدّ تنفيذها على ثلاث مراحل "تفضي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإعادة إعمار القطاع".

وأشار ماثيو ميلر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إلى أنّ بلينكن "سيؤكّد أنّ (المقترح) سيخفف المعاناة في غزة، وسيتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية وسيسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم".