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زيلينسكي يعلّق آمالا على قمة السلام بشأن أوكرانيا

زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي
7 يونيو 2024 21:42

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، الدول الغربية إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق سلام عادل ينهي الأزمة الأوكرانية، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أنّ كييف ستخرج منتصرة.
وغداة إحياء قادة عدد من دول العالم الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي الذي قاد إلى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، تحدث زيلينسكي إلى البرلمان الفرنسي في العاصمة باريس.
وأعرب، أمام النواب الفرنسيين، عن أمله في أن تؤدي القمة، التي ستستضيفها سويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن السلام في أوكرانيا، إلى تسريع التوصل إلى نهاية عادلة للصراع.
وقال إنّ "قمة السلام يمكن أن تصير صيغة تجعلنا أقرب من نهاية عادلة" لهذه الأزمة.
وأضاف "أنا ممتن لكلّ ما تفعلونه، وهو كثير. ولكن من أجل سلام عادل لا بدّ من بذل مزيد من الجهود".
وحذّر من أنه بعد مرور 80 عاماً على إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية، لم تعد أوروبا "للأسف قارة تنعم بالسلام".
- النصر ممكن
وأكد زيلينسكي، الذي استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر الإليزيه، أن النصر ممكن رغم التقدم الروسي على الجبهة. وقال "هل يمكننا الفوز في هذه المعركة؟ طبعا".
وحذر من أن "هذه المعركة أمام مفترق طرق" لكن "من أجل السلام العادل، هناك حاجة إلى المزيد (...) هذا ليس انتقادا".
وتواصل كييف مطالبة أوروبا بزيادة دعمها العسكري مع تحقيق روسيا مكاسب ميدانية في الأشهر الأخيرة في شرق أوكرانيا وشمالها، وفي وقت يشعر الحلفاء بالقلق إزاء التبعات المحتملة على الأزمة في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

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