بوتين يحدد شروط التفاوض مع أوكرانيا

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إطارا للتفاوض مع كييف من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا ولكن وفقا للشروط التي نوقشت في مينسك عاصمة بيلاروسيا وإسطنبول في تركيا.

وقال بوتين، أمام المشاركين في المنتدى "إذا كانت هناك رغبة في التفاوض، يمكنك العثور على من سيتم التفاوض (معه)، ونحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، وفقا للشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في إسطنبول، وليس وفق شروط خيالية".

وأضاف الرئيس الروسي، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ينبغي أن تستند إلى الحقائق الراهنة" على الأرض.

وقال "حتى لو أخذنا تلك الاتفاقيات (التي تمت) في إسطنبول كأساس، فلا يزال يتعين علينا الانطلاق من الحقائق (الموجودة على الأرض) اليوم".