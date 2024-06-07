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المغرب يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي
7 يونيو 2024 23:07

أعرب ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، اليوم الجمعة، عن إدانة المغرب للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.
وشدد بوريطة على أن "هذه الاستفزازات" تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة وتقوض جهود التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وكافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال وزير الخارجية المغربي، في معرض رده على سؤال بشأن الوضع في المسجد الأقصى، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، إن "المملكة المغربية تدين بشدة سماح السلطات الإسرائيلية بما يسمى (مسيرة الأعلام)، في القدس المحتلة، وما رافق ذلك من فرض قيود على ولوج المصلين المسلمين إلى المسجد".
وأضاف أن المغرب يرفض بشدة "اقتحام مسؤولين حكوميين إسرائيليين وأعضاء في الكنيسيت لباحات المسجد"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.
وذكر الوزير أن ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس، "عبر أكثر من مرة عن الإدانة الشديدة" لمثل هذه الاستفزازات.
وتابع أن المملكة المغربية "ترفض بقوة" اقتحامات المسجد الأقصى، وتطالب السلطات الإسرائيلية بـ"القيام بما يلزم لمنع تكرار هذه الأعمال"، كما تطالب المجموعة الدولية، لاسيما مجلس الأمن الدولي والقوى الفاعلة، بحماية المسجد الأقصى وأماكن عبادة المسلمين في مدينة القدس. 

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إدانة
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