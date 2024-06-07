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19 قتيلاً بقصف استهدف قرية في أوكرانيا

فريق إطفاء يكافح حريقا أصاب منطقة خيرسون
7 يونيو 2024 23:27

قتل 19 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في ضربتين استهدفتا قرية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وكتب مسؤول محلي، على تطبيق تلغرام "إثر قصف قرية سادوفي (...) قتل 19 شخصا وأصيب خمسة آخرون".
من جهة أخرى، أعلن مسؤولون روس، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن هجوما صاروخيا على مدينة لوغانسك أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بينهم أطفال.
وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية "للأسف، قتل ثلاثة أشخاص" فيما تمكّن المسعفون من انتشال العشرات من الناجين من تحت الأنقاض.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا "أطلقت عمدا خمسة صواريخ أتاكمس (ATACMS) أميركية الصنع على مدينة لوغانسك".
وقال مصدر روسي محلي، عبر تطبيق "تلغرام"، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم وإن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 35، بينهم ثلاثة أطفال.

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المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
قصف
ضربة جوية
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