رئيسة الهند تعيّن ناريندرا مودي رئيسا للوزراء

كلفت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد مؤخرا.

جاء تكليف الرئيسة الهندية لمودي بعد أن سلمها جي بي نادا رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" رسالة بشأن انتخاب مودي زعيما للمجموعة البرلمانية للحزب، وبعد أن قدم زعماء التجمع الوطني الديمقراطي رسائل دعمهم لمودي، وفقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.

واجتمع التحالف، الذي يقوده حزب "بهاراتيا جاناتا"، في البرلمان الهندي في نيودلهي، في وقت سابق اليوم الجمعة، ووافق على اختيار مودي زعيما للائتلاف.

وقال بيان، صادر عن الرئاسة الهندية، إن رئيس الوزراء والأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء الاتحادي سوف يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيسة مساء يوم الأحد في القصر الرئاسي "راشتراباتي بهافان".