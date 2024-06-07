السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة الهند تعيّن ناريندرا مودي رئيسا للوزراء

رئيسة الهند دروبادي مورمو تسلم مودي خطاب تكليفه بتشكيل الحكومة
7 يونيو 2024 23:45

كلفت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد مؤخرا.
جاء تكليف الرئيسة الهندية لمودي بعد أن سلمها جي بي نادا رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" رسالة بشأن انتخاب مودي زعيما للمجموعة البرلمانية للحزب، وبعد أن قدم زعماء التجمع الوطني الديمقراطي رسائل دعمهم لمودي، وفقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.
واجتمع التحالف، الذي يقوده حزب "بهاراتيا جاناتا"، في البرلمان الهندي في نيودلهي، في وقت سابق اليوم الجمعة، ووافق على اختيار مودي زعيما للائتلاف.
وقال بيان، صادر عن الرئاسة الهندية، إن رئيس الوزراء والأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء الاتحادي سوف يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيسة مساء يوم الأحد في القصر الرئاسي "راشتراباتي بهافان". 

أخبار ذات صلة
مودي يضمن تشكيل حكومة لولاية ثالثة في زعامة الهند
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء الهند بمناسبة فوزه بولاية ثالثة
المصدر: د ب أ
ناريندرا مودي
دروبادي مورمو
الهند
رئيس الوزراء
آخر الأخبار
الإسبانية لاورا جارسيا كارو تحتفل بالفوز قبل عبور خط النهاية
الترفيه
الاحتفال المبكر يحرم عداءة من ميدالية
8 يونيو 2024
كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض
حزب العمال البريطاني المعارض يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين
8 يونيو 2024
طاقم يكافح حريقا نشب جراء قصف على منطقة خيرسون
23 قتيلا بقصف استهدف قرى في أوكرانيا
8 يونيو 2024
عبدالله بن زايد ووزير خارجية سوريا يبحثان العلاقات بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية سوريا يبحثان العلاقات بين البلدين
اليوم 23:52
رئيسة الهند دروبادي مورمو تسلم مودي خطاب تكليفه بتشكيل الحكومة
الأخبار العالمية
رئيسة الهند تعيّن ناريندرا مودي رئيسا للوزراء
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©