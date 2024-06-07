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مقتل شرطي في هجوم مسلح بـ«كركوك»

عناصر من الشرطة العراقية (أرشيفية)
8 يونيو 2024 01:19

هدى جاسم (بغداد) 

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أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك في العراق، أمس، مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر في هجوم مسلح وسط المحافظة. وذكرت القيادة، في بيان لها، أن ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على إحدى دوريات النجدة أثناء قيامها بجولة في الطرق العامة بالمحافظة، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة آخر.
وأضاف البيان أن إحدى دوريات الشرطة تمكنت من القبض على المهاجمين بعد إصابة أحدهم خلال تبادل لإطلاق النار، مشيرةً إلى أن التحقيقات متواصلة بهدف كشف ملابسات الحادث، وتحديد كل الضالعين فيه.

كركوك
العراق
هجوم مسلح
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