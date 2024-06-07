السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تدعو لوقف عاجل لتبادل إطلاق النار في جنوب لبنان

الأمم المتحدة تدعو لوقف عاجل لتبادل إطلاق النار في جنوب لبنان
8 يونيو 2024 01:18

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأونروا» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها
الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 11 موظفاً اختطفهم «الحوثيون»

جدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، دعواته إلى الوقف العاجل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق في جنوب لبنان.
جاء ذلك في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، فجر أمس، أشار خلاله إلى أن الأمين العام لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء تبادل إطلاق النار الذي لا يتسبب فحسب في تدمير المجتمعات القريبة من الخط الأزرق، بل يؤثر أيضاً في عمق الأراضي في كل من لبنان وإسرائيل.
وحذر البيان من استمرار استخدام الطرفين للأسلحة المدمرة بشكل متزايد، ومن استمرار تبادل إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي في حال تصعيده إلى صراع أوسع نطاقاً وعواقب مدمرة على المنطقة ككل.
ولفت إلى ما تسبب به تبادل إطلاق النار من فقدان لمئات الأرواح، وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص، وتدمير المنازل وسبل العيش على جانبي الخط الأزرق، فضلاً عن إشعال حرائق الغابات وتدمير المجتمعات والبيئة بشكل أكبر جراء الانفجارات.
وحث الأمين العام في ختام البيان، الأطراف المعنية، على الالتزام مجدداً بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والعودة فوراً إلى وقف الأعمال العدائية، مجدداً موقف الأمم المتحدة المتواصل في دعم الجهود الدبلوماسية والسياسية لإنهاء العنف بالمنطقة.

أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
لبنان
آخر الأخبار
مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها
8 يونيو 2024
فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (أف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون للمفاوضات مع أوكرانيا بشروط «مينسك واسطنبول»
8 يونيو 2024
فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: البطالة في غزة تقترب من 80%
8 يونيو 2024
سوناك خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في ستونهاوس، غرب إنجلترا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
استطلاعات بريطانية: «العمال» قادرون على الفوز في انتخابات 4 يوليو
8 يونيو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في رام الله
8 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©