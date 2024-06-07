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«الرصيف البحري» يستأنف عمله في غزة

شاحنة تحمل مساعدات عبر الرصيف البحري في غزة (أرشيفية)
8 يونيو 2024 01:18

غزة (الاتحاد) 

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، أن الجيش الأميركي قام بإصلاح الرصيف البحري المؤقت الذي أقامه قبالة ساحل غزة لإيصال المساعدات، والذي تضرر في البحر الهائج في نهاية شهر مايو الماضي. 
وأضافت القيادة المركزية الأميركية، أن هيكل الرصيف سيتيح الآن استمرار تسليم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة بشدة. وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرصيف الراسي على الساحل سيتم إصلاحه خلال هذا الأسبوع، وأنه يمكن بعد ذلك استئناف تسليم المساعدات. وتعرض الرصيف لأضرار بالغة بسبب أمواج شديدة بعد أيام قليلة من انتهاء بناء الميناء المؤقت.
وبسبب الأمواج القوية، انفصلت 4 سفن عسكرية أميركية مشاركة في المهمة عن مراسيها.

 

القيادة المركزية الأميركية
غزة
فلسطين
إسرائيل
البنتاجون
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