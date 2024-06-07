مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في رام الله

رام الله (الاتحاد)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، أراضي زراعية مثمرة في بلدة «برقا» بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقال عمدة بلدة «برقا»، صايل كنان، إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون. وأضاف: «للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتم إشعال النيران من قبل المستوطنين». وفي وقت لاحق أمس، قال كنان إن «مستوطنين أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة». وبين أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين حاولت صد هجوم المستوطنين.