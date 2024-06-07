السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في رام الله

أرشيفية
8 يونيو 2024 01:19

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأونروا» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها
«العمل الدولية»: البطالة في غزة تقترب من 80%

أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، أراضي زراعية مثمرة في بلدة «برقا» بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
وقال عمدة بلدة «برقا»، صايل كنان، إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون. وأضاف: «للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتم إشعال النيران من قبل المستوطنين». وفي وقت لاحق أمس، قال كنان إن «مستوطنين أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة». وبين أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين حاولت صد هجوم المستوطنين.

فلسطين
إسرائيل
غزة
رام الله
آخر الأخبار
مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها
8 يونيو 2024
فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (أف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون للمفاوضات مع أوكرانيا بشروط «مينسك واسطنبول»
8 يونيو 2024
فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: البطالة في غزة تقترب من 80%
8 يونيو 2024
سوناك خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في ستونهاوس، غرب إنجلترا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
استطلاعات بريطانية: «العمال» قادرون على الفوز في انتخابات 4 يوليو
8 يونيو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في رام الله
8 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©