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«العمل الدولية»: البطالة في غزة تقترب من 80%

فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أرشيفية)
8 يونيو 2024 01:19

غزة (الاتحاد)

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قالت منظمة العمل الدولية أمس، إن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى ما يقرب من 80 بالمئة منذ اندلاع الحرب، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 %. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف إن معدل البطالة وصل إلى 79.1 بالمئة في قطاع غزة وإلى نحو 32 بالمئة في الضفة الغربية، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 بالمئة.
وقالت ربا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية بالمنظمة «هذا يستثني الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل في العثور على وظيفة»، وأضافت «الوضع أسوأ بكثير».
وقالت جرادات «تخيل مع هذا المستوى المرتفع للغاية من البطالة، لن يستطيع الناس تأمين الغذاء لأنفسهم ولأسرهم».
وأضافت «هذا يؤثر أيضاً على صحتهم، فحتى لو كان لديهم المال، لا توجد مستشفيات تستطيع استيعاب الوضع الكارثي هناك». وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 33 بالمئة في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الحرب.  ويقدر الانكماش بنحو 83.5 بالمئة في القطاع وبنسبة 22.7 بالمئة في الضفة الغربية، وفقا لبيانات نشرتها منظمة العمل الدولية.

منظمة العمل الدولية
فلسطين
إسرائيل
غزة
رفح
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