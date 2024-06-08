السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تسجل درجات حرارة موسمية قياسية

الولايات المتحدة تسجل درجات حرارة موسمية قياسية
8 يونيو 2024 08:52

سجلت مناطق غرب الولايات المتحدة، درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع تزامنا مع موجة حر مبكرة وشديدة وبلغتيوم الخميس الماضي، 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت.

وذكرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن يوم الخميس يعتبر أول يوم في السنة يتم فيه تجاوز عتبة الـ44 درجة مئوية في لاس فيغاس بنيفادا، بينما حطمت مدن أخرى عدة أرقام قياسية موسمية.

إلى ذلك، انخفضت درجات الحرارة بشكل طفيف أمس الجمعة، في بعض الولايات المعنية، إلا أن من المتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى، ولا سيما في نيو مكسيكو وتكساس.

أخبار ذات صلة
أميركا تدرس انتشاراً محتملاً لإنفلونزا الطيور
تحذيرات من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على النازحين في غزة

وفي أريزونا، قال رجال إطفاء لوسائل إعلام محلية، إن نحو 10 أشخاص كانوا يشاركون في تجمع انتخابي لدونالد ترامب، جرى نقلهم إلى المستشفى الخميس بسبب الحرارة الشديدة.

وذكر العلماء أن موجات الحرارة المتكررة هذه هي علامة لا لبس فيها على ظاهرة الاحترار المناخي ويتوقع أن تتضاعف وتستمر فترة أطول وتتكثف.

 

المصدر: وام
درجات الحرارة
أميركا
آخر الأخبار
«دورة يوفنتوس» تُؤهل 30 مدرباً في دبي
الرياضة
«دورة يوفنتوس» تُؤهل 30 مدرباً في دبي
اليوم 12:30
ساوثجيت يُحذر لاعبي إنجلترا قبل «اليورو»!
الرياضة
ساوثجيت يُحذر لاعبي إنجلترا قبل «اليورو»!
اليوم 12:15
شولتس يزور «أوبل» بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس مصنعها
الأخبار العالمية
شولتس يزور «أوبل» بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس مصنعها
اليوم 12:12
البطائح وأناتولي.. أرقام قياسية في موسم الاحتراف الثاني
الرياضة
البطائح وأناتولي.. أرقام قياسية في موسم الاحتراف الثاني
اليوم 12:00
«مجلس التعليم» برئاسة عبدالله بن زايد يناقش سياسات وأنظمة تعزيز جودة مخرجات التعليم
علوم الدار
«مجلس التعليم» برئاسة عبدالله بن زايد يناقش سياسات وأنظمة تعزيز جودة مخرجات التعليم
اليوم 11:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©