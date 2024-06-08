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اعتقال رجل بعد هجوم على رئيسة وزراء الدنمارك

اعتقال رجل بعد هجوم على رئيسة وزراء الدنمارك
8 يونيو 2024 10:14

اعتقلت السلطات الدنماركية رجلاً بعد مهاجمته رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدركسن في وسط كوبنهاجن مساء الجمعة.

وقال مكتب رئيسة الوزراء إنها شعرت «بصدمة من الحادث»، وأكد أن فريدركسن تعرضت للضرب من رجل في ميدان كولتورفيت في كوبنهاجن. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت فريدركسن، وهي سياسية ديمقراطية اشتراكية، أصيبت في الهجوم أم لا.

وقالت شرطة كوبنهاجن على موقع «إكس» إنها اعتقلت شخصاً واحداً دون تقديم تفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو الدافع المحتمل.

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وخلال الأيام الماضية، كانت فريدركسن تشارك في أنشطة لدعم مرشح الديمقراطيين الاشتراكيين كريستل شالدموس في الانتخابات الأوروبية. لكن شالدموس قال لوكالة أنباء «ريتزاو» الدنماركية إن الهجوم لم يكن مرتبطا بأنشطة الحملة الانتخابية. ووصف وزير الدفاع الدنماركي برويلز لوند بولسن الهجوم بأنه «صدمة». وكتب على موقع «إكس» «هذه ليست الدنمارك.. نحن لا نهاجم رئيسة وزرائنا». ويأتي الحادث مع توجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي منشور على موقع «إكس»، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجوم على فريدركسن . 

المصدر: د ب أ
الدنمارك
هجوم
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