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شولتس يزور «أوبل» بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس مصنعها

شولتس يزور «أوبل» بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس مصنعها
8 يونيو 2024 12:12

 تحتفل شركة «أوبل» الألمانية لصناعة السيارات، اليوم السبت، بمرور 125 عاماً على تأسيس مصنع الشركة في مدينة روسلسهايم بغرب البلاد. وتنظم الشركة احتفالاً بهذه المناسبة يوماً مفتوحاً، بحضور بعض الضيوف البارزين، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس.
 وقالت الشركة، إنه سيمكن للزائرين تكوين انطباع عن كيفية مساعدة الشركة في صياغة التحول إلى التنقل الكهربائي. 
وفي عام 1899 قامت الشركة المصنعة لآلات الخياطة والدراجات بتصنيع أول سيارة من إنتاجها «زوستيم لوتسمان». وكانت أوبل استحوذت في السابق على أعمال الرائد فريدريش لوتسمان، ونقلتها من ديساو إلى روسلسهايم. وبعد ما يقرب من 90 عاماً كجزء من مجموعة جنرال موتورز الأميركية، استحوذت الشركة الأم لبيجو (بي إس إيه) في عام 2017 على أوبل. 

 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
أوبل
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