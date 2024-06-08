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الفلبين تحظر واردات الدواجن من أستراليا بسبب أنفلونزا الطيور

الفلبين تحظر واردات الدواجن من أستراليا بسبب أنفلونزا الطيور
8 يونيو 2024 12:54

 حظرت الفلبين واردات الطيور ومنتجات لحوم الدواجن من أستراليا، عقب ظهور حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد.
 وقالت وزارة الزراعة الفلبينية في بيان، اليوم السبت، إنه جرى الإبلاغ عن ظهور فيروسي «إتش 7 إن 3» و«إتش 7 إن 9» - وهما نوعا فرعيان من فيروس إنفلونزا الطيور - في 23 و25 مايو في ولاية فيكتوريا، وفق ما أكده المركز الأسترالي للاستعداد للأمراض. وبحسب مذكرة وقعها وزير الزراعة فرانسيسكو تيو لوريل في السادس من يونيو، سوف يتم السماح بدخول بكل شحنات الطيور المنزلية والبرية من أستراليا، شريطة أن تكون قد ذبحت أو أنتجت في التاسع من مايو أو قبله.
 يشار إلى أن أستراليا هي رابع أكبر مصدر لحوم الدواجن المستوردة التي تعتمد عليه الفلبين، حيث بلغ إجمالي الواردات منها 5365 طناً مترياً حتى أبريل الماضي. 

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المصدر: د ب أ
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انفلونزا الطيور
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