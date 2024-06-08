السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة عشرات الآلاف جراء التلوث الناجم عن حرائق كاليفورنيا خلال عقد

وفاة عشرات الآلاف جراء التلوث الناجم عن حرائق كاليفورنيا خلال عقد
8 يونيو 2024 15:11

-تسبّب التلوث الناجم عن حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا بوفاة أكثر من 52 ألف شخص، خلال عشر سنوات، على ما أفادت دراسة الجمعة، في حين يُتوقَّع أن يشهد غرب الولايات المتحدة صيفاً حاراً يوفّر ظروفاً مؤاتية لاندلاع الحرائق.
وأثبت الباحثون أنّ التلوث الناجم عن الحرائق تأثيره مدمر على السكان المحليين، متجاوزاً بكثير عدد الوفيات التي تُعزى مباشرة إلى هذه الحرائق.
وركزت الدراسة التي قادتها ريتشل كونولي من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، على تأثير الجسيمات الدقيقة (PM2,5، 2,5 ميكرومتر أو أقل) التي أطلقتها حرائق الغابات بين عامي 2008 و2018، مستبعدةً مصادر التلوث الأخرى الناجمة عن النقل أو القطاع الصناعي مثلاً.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 52480 حالة وفاة مبكرة أقلّه تُعزى إلى الحرائق في كاليفورنيا على مدى عشر سنوات.
وتوصّل فريق الباحثين أيضاً إلى أنّ التكلفة الإجمالية لرعاية المصابين بلغت 432 مليار دولار.
وقال الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسز»: «إن أهمية إدارة حرائق الغابات ستزداد في العقود المقبلة مع زيادة حدة الجفاف بسبب التغير المناخي، وتعرض مزيد من المناطق للحرائق».
وأضافوا أن «هذه النتائج لها آثار مباشرة على كاليفورنيا، وهي ولاية في طليعة الولايات التي تضع سياسة للمناخ مع عدد كبير من المناطق المعرضة للحرائق».
وتحترق مساحات كبيرة من الغابات والمراعي كل عام في كاليفورنيا ومناطق أخرى في الولايات المتحدة، ما يتسبب بأضرار بالملايين، ويؤدي أحياناً إلى وفيات كثيرة.
وتأتي الدراسة في الوقت تضرب موجة حرّ مبكرة غرب الولايات المتحدة.
وقد وصلت درجة الحرارة في لاس فيغاس إلى 44 درجة مئوية الخميس، بينما سجّلت درجة الحرارة في ديث فالي 49 درجة مئوية.
وتثير درجات الحرارة هذه مخاوف من موسم حرائق حاد جداً عام 2024، بعد عامين مقبولين نسبياً بسبب فصول شتاء ممطرة.

 

أخبار ذات صلة
حرائق الغابات في غرب كندا تدفع الآلاف لإخلاء منازلهم
حرائق الغابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في كندا
المصدر: آ ف ب
كاليفورنيا
حرائق الغابات
آخر الأخبار
وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض
علوم الدار
وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض
اليوم 15:32
إدراج الغناء الأوبرالي الإيطالي في قائمة التراث الثقافي العالمي
الأخبار العالمية
إدراج الغناء الأوبرالي الإيطالي في قائمة التراث الثقافي العالمي
اليوم 16:15
20 مشاركاً في ورشة «فتيات الشارقة للشطرنج»
الرياضة
20 مشاركاً في ورشة «فتيات الشارقة للشطرنج»
اليوم 16:00
رئيس الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا
اليوم 15:53
«أبوظبي للتنقُّل»: السماح بتظليل نوافذ الحافلات الـ «عمومي أو خصوصي»
علوم الدار
«أبوظبي للتنقُّل»: السماح بتظليل نوافذ الحافلات الـ «عمومي أو خصوصي»
اليوم 15:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©