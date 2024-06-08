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إدراج الغناء الأوبرالي الإيطالي في قائمة التراث الثقافي العالمي

إدراج الغناء الأوبرالي الإيطالي في قائمة التراث الثقافي العالمي
8 يونيو 2024 16:15

احتفلت إيطاليا بإدراج الغناء الأوبرالي الإيطالي في قائمة التراث العالمي، وذلك بحفل أقيم في مدرج فيرونا مساء أمس الجمعة، وجرى بثه عبر شاشة التلفزيون الوطني. 
وشهد الحفل الموسيقي، بقيادة المايسترو الإيطالي الشهير ريكاردو موتي، مشاركات من كبار مغني الأوبرا مثل الألماني يوناس كاوفمان والبيروفي خوان دييجو فلوريس.
 كما اشتمل الحفل على أوركسترا من 160 موسيقياً وكورال من 300 مغني. وحضر الحفل، الذي أقيم بمدينة فيرونا شمالي إيطاليا، 20 ألف مشاهد، وجرى بيع جميع التذاكر.
 وجلست رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والرئيس سيرجيو ماتاريلا في المقاعد الشرفية. واستهل الحفل بداية موسم الأوبرا العام الجاري في مدرج فيرونا، والذي يستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل. 
ويشمل البرنامج أعمالاً كلاسيكية مثل «عايدة» و«لابوهيم» و«توسكا» و«توراندوت». وأضيف فن الغناء الأوبرالي الإيطالي الذي يرجع لعقود إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي أواخر العام الماضي. 

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