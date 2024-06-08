روسيا تصدّ هجمات على بعد 1500 كلم من أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها صدت هجومًا بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف مطارًا عسكريًا في أوسيتيا الشمالية في القوقاز الروسي.

وقال سيرغي مينيايلو حاكم المنطقة، على تطبيق تلغرام "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيّرة في موزدوك"، وهي مدينة كبيرة في أوسيتيا الشمالية.

وأضاف "بحسب معلومات أولية، أتت الطائرات المسيّرة من الجانب الأوكراني".

وهذا أول هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف أوسيتيا الشمالية الواقعة على بعد حوالي 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وأكد مينيايلو أن الهجوم "استهدف مطارًا عسكريًا" محليًا.

وأشار إلى وقوع "أضرار طفيفة وحرائق"، لافتاً إلى "أن أحدا لم يصب بأذى".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنها صدت هجوما بطائرات مسيّرة في أوسيتيا الشمالية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.