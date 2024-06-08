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عشرات القتلى بهجوم إرهابي في الكونغو الديمقراطية

جنود من الجيش الكونغولي
8 يونيو 2024 20:42

قال مسؤولان محليان وأحد زعماء المجتمع المدني، اليوم السبت، إن إرهابيين قتلوا 38 شخصا على الأقل في هجوم خلال الليل على قرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال جاستين كافالامي، أحد زعماء المجتمع المدني المحليين، إن عناصر من جماعة إرهابية محلية هم من نفذ الهجوم.
وقال المسؤول المحلي فابيان كاكولي إن الإرهابيين استخدموا أسلحة ومناجل لمهاجمة سكان القرى الواقعة في منطقة "بيني" في إقليم كيفو الشمالي، ليل أمس الجمعة.
وقال مسؤول محلي آخر إن عدد القتلى بلغ 38.
وأضاف أن منفذي الهجوم جاءوا "لذبح السكان".

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المصدر: رويترز
الكونغو الديموقراطية
هجوم إرهابي
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