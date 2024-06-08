السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توقيف 20 شخصا إثر استهداف السفارة الأميركية في لبنان

عناصر من الجيش اللبناني تنتشر في محيط السفارة الأميركية في بيروت
8 يونيو 2024 22:03

أفاد مصدر قضائي لبناني، اليوم السبت، بأن عشرين شخصا أوقفوا بعد إطلاق النار الأربعاء على مقرّ السفارة الأميركية في لبنان، بينهم المهاجم.
كان الجيش اللبناني أفاد يوم الحادث بأن عناصره "المنتشرين في المنطقة ردوا على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
وأكدت السفارة الأميركية، الموجودة في مجمّع محصّن في الضاحية الشمالية للعاصمة بيروت، أن جميع أفراد طاقمها "بأمان".
وقال المصدر القضائي، المشرف على التحقيقات الأولية التي تجريها مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اليوم، "ارتفع عدد الموقوفين في الهجوم المسلح على مقرّ السفارة الأميركية في بيروت إلى 20 شخصاً، بينهم منفذ العملية الذي ما زال يخضع للعلاج في المستشفى العسكري في بيروت".
ولفت المصدر إلى أن من بين الموقوفين والد مُطلق النار وشقيقه".
وأوضح أن هناك "تقييماً أمنياً يخضع له المحيطون بمنفذ العملية (...) لمعرفة ما إذا كان هناك خليّة أمنية مرتبطة بتنظيم داعش أو غيرها من التنظيمات الإرهابية".
وتابع أن "المؤشرات والمعطيات المتوافرة حتى الآن، تستبعد وجود عمل أمني منظّم".
وإثر الهجوم، قال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الوزارة على علم بأن الشخص الموقوف كان يضع "شارة تنظيم داعش".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تجري مع السلطات اللبنانية تحقيقا كاملا لكشف الدوافع الفعلية".
وفي سبتمبر من العام الماضي، فتح رجل النار على السفارة الأميركية لكن الهجوم حينها لم يسفر عن وقوع ضحايا. وأعلنت السلطات اللبنانية توقيفه وقالت إنه عامل توصيل أراد "الانتقام" لتعرضه للإهانة من قبل أحد عناصر الأمن.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو لوقف عاجل لتبادل إطلاق النار في جنوب لبنان
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
المصدر: وكالات
لبنان
السفارة الأميركية
إطلاق نار
اعتقالات
آخر الأخبار
وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض
علوم الدار
وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض
اليوم 15:32
ماكرون وبايدن أمام قبر الجندي المجهول عند قوس النصر في باريس
الأخبار العالمية
ماكرون وبايدن يبحثان التحديات عبر الأطلسي
اليوم 22:34
عناصر من الجيش اللبناني تنتشر في محيط السفارة الأميركية في بيروت
الأخبار العالمية
توقيف 20 شخصا إثر استهداف السفارة الأميركية في لبنان
اليوم 22:03
ملصق فيلم «ثلاثة»
الترفيه
«ثلاثة» الإماراتي ينافس في «الداخلة الدولي للفيلم»
اليوم 21:52
هلال شهر ذي الحجة هذا العام
الأخبار العالمية
دول أعلنت رسميا يوم الاثنين أول أيام عيد الأضحى
اليوم 21:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©