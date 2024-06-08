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رئيسة وزراء الدنمارك تدلي بأول تعليق بعد الاعتداء عليها

مته فريدريكسن، رئيسة وزراء لدنمارك
8 يونيو 2024 22:58

أدلت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، اليوم السبت، بأول تعليق بعد تعرضها لاعتداء بالضرب على يد رجل، أمس الجمعة، في العاصمة كوبنهاغن.
وقالت فريدريكسن إنها "بخير" بعد الحادثة.
وأضافت رئيس الوزراء الدنماركية، في منشور على موقع إنستغرام: "أشعر بالحزن والصدمة بسبب حادثة الأمس، لكن بخلاف ذلك فأنا بخير".
وأكدت أنها بحاجة إلى "السلام والهدوء".
كان مكتب رئيسة الوزراء قال، في وقت سابق اليوم، إنها تعاني من إصابة طفيفة في الرقبة جراء الاعتداء.
وأوضح المكتب، في بيان "ما عدا ذلك، فإن رئيسة الوزراء بخير وصحة جيدة، لكنها تشعر بالصدمة جراء الحادثة"، مضيفا أن فريدريكسن نُقلت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي عقب الاعتداء في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
وسجن الرجل، البالغ من العمر 39 عاما، ووجهت إليه تهمة ارتكاب هجوم عنيف ضد مسؤول، بعد اعتدائه بدنيا على رئيسة الوزراء.

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المصدر: وكالات
مته فريدريكسن
الدنمارك
اعتداء
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