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دفاعات روسيا تسقط مسيرة فوق بيلغورود

آثار قصف على بيلغورود في روسيا (أرشيفية)
8 يونيو 2024 23:35

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه "في 8 يونيو، في حوالي الساعة 00:19 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم تدمير المركبة الجوية المسيرة"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
تتعرض منطقة بيلغورود، القريبة من الحدود مع أوكرانيا، بانتظام لهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإجلاء بعض السكان من قراهم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، أحبطت محاولات لتنفيذ عدد من الهجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية". 
وأعلنت روسيا، في وقت سابق اليوم السبت، أنها صدت هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف مطارًا عسكريًا في أوسيتيا الشمالية في القوقاز الروسي. 
وهذا أول هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف أوسيتيا الشمالية الواقعة على بعد حوالي 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022. 

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المصدر: وكالات
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