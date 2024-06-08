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إسرائيل تعلن تعزيز الإجراءات الأمنية حول رصيف المساعدات

أرشيفية
9 يونيو 2024 01:17

غزة (الاتحاد)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه بدأ تعزيز إجراءاته الأمنية عند الرصيف الأميركي قبالة غزة، والذي يمتد من الميناء العائم الذي بنته القوات الأميركية لغرض إدخال المساعدات لقطاع غزة.
 وقال إن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البحر عبر رصيف مؤقت شيدته الولايات المتحدة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الهيكل. وأضاف «بدأنا في تأمين المنطقة الساحلية من أجل العمليات اللوجستية المشتركة للجيش الأميركي على الشاطئ في غزة، وستسمح إعادة إنشاء الرصيف بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأيام المقبلة». وذكرت القيادة المركزية الأميركية أمس الأول أنها أعادت إنشاء الرصيف المؤقت الراسي قبالة ساحل غزة والذي أزيل مؤقتاً بعد انهيار جزء من هيكله بعد أسبوعين من بدء تشغيله.
وتهدف المساعدات إلى التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة والتي بدأت تتكشف خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ أن شنت إسرائيل حملة عسكرية على القطاع.

 

الجيش الإسرائيلي
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غزة
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