الأحد 9 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تخفض حصة جنوبي الضفة الغربية من المياه

مستوطنة إسرائيلية قرب بيت لحم (أرشيفية)
9 يونيو 2024 01:17

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جولة جديدة لبلينكن في المنطقة لبحث مبادرة بايدن بشأن غزة
المستشفى الميداني الإماراتي برفح يتبرع بالدم للمصابين

أعلنت بلدية الخليل، أمس، أن إسرائيل خفضت كمية المياه المخصصة لمدينتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية بنحو 35%، مشيرة إلى أن هدف ذلك «زيادة حصة المستوطنين من المياه».
جاء ذلك في بيان لبلدية الخليل، ناشدت فيه المجتمع الدولي «التدخل لحل أزمة المياه التي سبّبها الاحتلال». وحذرت البلدية من تفاقم أزمة المياه في جنوب الضفة الغربية، على إثر تخفيض شركة «ميكروت» الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم بنسبة تصل إلى 35%». 
وأضافت أن «التخفيض في هذا التوقيت يُنذر بأزمة مياه مبكرة من شأنها مضاعفة معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالحصول على المياه التي لا ترتقي كمياتها في الوضع الطبيعي إلى المستوى المطلوب لحصة الفرد». ونقل البيان عن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة قوله إن «الهدف الرئيسي من تخفيض كميات المياه هو زيادة حصة المستوطنين من المياه على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم»، مناشداً «المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة وعدم تفاقمها، وخاصةً وأننا مقبلون على فصل الصيف».
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يقدر عدد سكان محافظتي الخليل وبيت لحم بنحو مليون و100 ألف نسمة، مشيراً إلى أن فلسطين تعتمد بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 75.7% من مجمل المياه المتاحة. وبحسب الجهاز «أدت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصاً المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية ميكروت».
وأضاف أن كمية المياه المشتراة من الشركة الإسرائيلية للاستخدام المنزلي بلغت 98.8 مليون م3 عام 2022، والتي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 445.7 مليون م3. وفق الإحصاء فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي قد يبلغ نحو 85.7 لترا، وفي المقابل فإن استهلاك الإسرائيلي ثلاثة أضعاف بنحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.​​​​​​​

إسرائيل
فلسطين
غزة
بيت لحم
المستوطنين
الضفة الغربية
آخر الأخبار
فلسطيني يتفقد حطام مبانٍ وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة لبلينكن في المنطقة لبحث مبادرة بايدن بشأن غزة
9 يونيو 2024
محللون: أوروبا تنتظر خريطة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
محللون: أوروبا تنتظر خريطة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية
9 يونيو 2024
الجهود الإماراتية ساهمت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
المستشفى الميداني الإماراتي برفح يتبرع بالدم للمصابين
9 يونيو 2024
مركبات تابعة للأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
120 منظمة تدين انتهاكات الحوثيين بحق الموظفين الأمميين
9 يونيو 2024
ماكرون وبايدن يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر «الجندي المجهول» في مراسم أقيمت عند قوس النصر في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماكرون: تكثيف الجهود لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط
9 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©