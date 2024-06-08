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مجموعة الدول الثماني تعلن دعم فلسطين

مجموعة الدول الثماني تعلن دعم فلسطين
9 يونيو 2024 01:18

إسطنبول (وكالات) 

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دعت مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، الولايات المتحدة أمس إلى رفع حق النقض «الفيتو» عن العضوية الكاملة لفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة في الأمم المتحدة. ويتمتع الفلسطينيون حالياً بصفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وهو اعتراف فعلي بالدولة منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
 وفي بيان صدر بعد اجتماع لمجلس وزرائها في  ، طالب أعضاء المجموعة التي تضم بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا جميع الدول بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام وتوصية مجلس الأمن الدولي «بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي».
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور أشهر عدة على اندلاع الحرب المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتزامناً مع توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

الولايات المتحدة
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إسطنبول
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مصر
إندونيسيا
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