جولة جديدة لبلينكن في المنطقة لبحث مبادرة بايدن بشأن غزة

نيويورك (وام)

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، الاثنين المقبل، في مسعى يهدف من خلاله إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب على غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن بلينكن سيقوم بجولة سياسية في المنطقة، تشمل كلاً من مصر وإسرائيل والأردن وقطر خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان وزعه، أن الوزير بلينكن سيناقش مع الشركاء في المنطقة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يضمن الإفراج عن الرهائن كافة، وسيشدد على «أهمية قبول الفصائل الفلسطينية الاقتراح المطروح، وهو اقتراح شبه مماثل لذلك الذي دعمته الفصائل الشهر الماضي».

ونوه ميلر بقناعة الوزير بلينكن بفائده اقتراح وقف إطلاق النار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وشدد على أنه سيرفع المعاناة عن سكان غزة ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية، ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.

وأشار بيان المتحدث بإسم الخارجية الأميركية إلى أن الاتفاق سيتيح أيضاً إمكانية التوصل إلى هدوء على حدود إسرائيل الشمالية حتى تتمكن الأسر اللبنانية والإسرائيلية من العودة إلى منازلها، وسيهيئ الوقت والظروف المواتية للمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل ويحسن الاستقرار عبر المنطقة، مؤكداً ضرورة منع اتساع رقعة الصراع الدائر. ومن المنتظر أن يحضر الوزير بلينكن خلال زيارته للأردن، مؤتمر القمة بشأن الاستجابة الإنسانية الطارئة للوضع في غزة الذي تستضيفه المملكة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة عمان بالمشاركة مع مصر والأمم المتحدة وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية.

في غضون ذلك، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن الرئيس جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا أمس الحرب في غزة، في اجتماعهما أمس، مشيراً إلى أن بايدن تحدث مع ماكرون عن الضغط من أجل اقتراح وقف إطلاق النار.

وأضاف كيربي، أمس: «ما زلنا ننتظر رد الفصائل الفلسطينية الرسمي على الاقتراح».

وكان بايدن أعلن الجمعة الماضي خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تستمر المرحلة الأولى 6 أسابيع، وتشمل وقف إطلاق النار على نحو «كامل وشامل» وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.