الصومال: مقتل 6 من «الشباب» الإرهابية

وكالات (مقديشو)

أعلن الصومال، أمس، مقتل ستة عناصر من مليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بينهم قيادي بارز، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في محافظة «باي» بولاية «جنوب غرب الصومال». ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن وزير الأمن لولاية جنوب الغرب، حسن عبد القادر، قوله إن قوات الجيش الوطني نجحت بالتعاون مع قوات الولاية في قتل قيادي بارز وخمسة عناصر من مليشيات «الشباب» المرافقة له في منطقة «أوفورو» بمحافظة «باي».

كما أعلن الجيش الصومالي إفشاله هجوماً شنته ميليشيات «الشباب» الإرهابية على قاعدة عسكرية في مدينة «عيل طير» بمحافظة «غلغدود»، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن المحلية. وذكرت وكالة «صونا» أن قوات الجيش الصومالي باغتت عناصر الميليشيات وكبدتهم خسائرَ فادحة في الأرواح.