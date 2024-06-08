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مقتل 38 بشرق الكونجو الديمقراطية

أرشيفية
9 يونيو 2024 01:18

وكالات (كينشاسا)

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قال مسؤولان محليان وأحد زعماء المجتمع المدني، أمس، إن مسلحين قتلوا 38 شخصاً على الأقل في هجوم خلال الليل على قرى في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية. وقال جاستين كافالامي، أحد زعماء المجتمع المدني المحليين، إن «جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة» المتمردة هي مَن نفذ عناصرها الهجوم. وهي جماعة  تتمركز في شرق الكونجو، وسبق أن أعلنت مبايعتها لتنظيم «داعش» الإرهابي، وظلت تشن هجمات متكررة، مما يزيد زعزعة استقرار المنطقة التي تنشط فيها العديد من الجماعات المسلحة.
وقال مسؤول محلي آخر، تحدث لوسائل الإعلام، إن مسلحين استخدموا أسلحة ومناجل لمهاجمة سكان القرى الواقعة في منطقة بيني بإقليم نورث كيفو ليل الجمعة السبت. كما أكد مسؤول محلي ثالث أن عدد القتلى بلغ 38، مضيفاً أن تصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة يرجع إلى استغلال منفذي الهجمات للتواجد الأمني المحدود. وأضاف أن منفذي الهجوم «جاؤوا لذبح السكان عندما لم يكن هناك جنود في المكان».

الكونجو الديمقراطية
هجوم إرهابي
داعش
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