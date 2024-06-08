اجتماع «الوزاري الخليجي» بالدوحة اليوم

الرياض (وام)

تستضيف الدوحة اليوم اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء الخارجية، كما يعقد على هامشه الاجتماعان الوزاريان المشتركان بين مجلس التعاون وكل من تركيا واليمن.

وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، إن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ44 بمدينة الدوحة ديسمبر 2023، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضاً مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. ونوه البديوي بأن الاجتماع الخليجي التركي سيناقش عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في المجالات كافة.

وأضاف أن الاجتماع الخليجي اليمني سيناقش الأوضاع في اليمن، والتأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة الأشقاء في اليمن بما يضمن استقراره وأمنه.