المستشار الألماني: نسعى لسلام عادل في أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، مجددا موقفه بشأن الأزمة الأوكرانية ودعمه لكييف.

وقال شولتس، في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو السبت، قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في ألمانيا "لا يمكن أن يكون هناك سوى سلام عادل من أجل أوكرانيا"، مؤكدا العمل بلا كلل من أجل هذا السلام العادل.

وأضاف المستشار الألماني "تعني سياسة السلام أننا ندعم أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها. وأن نظل متعقلين"، مشددا على التنسيق المستمر في ذلك مع الشركاء والحلفاء.

وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، أعرب شولتس عن رفضه مجددا لإرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا.

وقال، في فعالية خاصة بحملة انتخابية لحزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مدينة دويسبورج "سنواصل منع التصعيد".

ويتفق الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني في رفض إرسال جنود من بلديهما أو من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا.

كما أشار شولتس إلى المناقشات المقبلة حول هذا الموضوع خلال قمة مجموعة السبع ومؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده في سويسرا نهاية الأسبوع المقبل.

وأعلن شولتس أنه سيدعو، خلال هذه الاجتماعات، ممثلين من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية إلى اتخاذ موقف مشترك من الأزمة، مفاده الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، قال شولتس "نحن لا نعرض السلام هنا في ألمانيا للخطر"، مؤكدا التمسك بهذا الموقف منذ بداية الأزمة.