الأحد 9 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستشار الألماني: نسعى لسلام عادل في أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس خلال فعالية لحزبه
9 يونيو 2024 00:55

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، مجددا موقفه بشأن الأزمة الأوكرانية ودعمه لكييف.
وقال شولتس، في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو السبت، قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في ألمانيا "لا يمكن أن يكون هناك سوى سلام عادل من أجل أوكرانيا"، مؤكدا العمل بلا كلل من أجل هذا السلام العادل.
وأضاف المستشار الألماني "تعني سياسة السلام أننا ندعم أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها. وأن نظل متعقلين"، مشددا على التنسيق المستمر في ذلك مع الشركاء والحلفاء.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، أعرب شولتس عن رفضه مجددا لإرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا.  
وقال، في فعالية خاصة بحملة انتخابية لحزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مدينة دويسبورج "سنواصل منع التصعيد". 
ويتفق الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني في رفض إرسال جنود من بلديهما أو من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا.  
كما أشار شولتس إلى المناقشات المقبلة حول هذا الموضوع خلال قمة مجموعة السبع ومؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده في سويسرا نهاية الأسبوع المقبل.
وأعلن شولتس أنه سيدعو، خلال هذه الاجتماعات، ممثلين من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية إلى اتخاذ موقف مشترك من الأزمة، مفاده الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، قال شولتس "نحن لا نعرض السلام هنا في ألمانيا للخطر"، مؤكدا التمسك بهذا الموقف منذ بداية الأزمة.  

أخبار ذات صلة
محللون: أوروبا تنتظر خريطة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية
الألمان يتظاهرون ضد اليمين المتطرف قبيل انتخابات أوروبية
المصدر: د ب أ
ألمانيا
أولاف شولتس
أوكرانيا
السلام
آخر الأخبار
فلسطيني يتفقد حطام مبانٍ وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة لبلينكن في المنطقة لبحث مبادرة بايدن بشأن غزة
9 يونيو 2024
محللون: أوروبا تنتظر خريطة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
محللون: أوروبا تنتظر خريطة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية
9 يونيو 2024
الجهود الإماراتية ساهمت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
المستشفى الميداني الإماراتي برفح يتبرع بالدم للمصابين
9 يونيو 2024
مركبات تابعة للأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
120 منظمة تدين انتهاكات الحوثيين بحق الموظفين الأمميين
9 يونيو 2024
ماكرون وبايدن يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر «الجندي المجهول» في مراسم أقيمت عند قوس النصر في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماكرون: تكثيف الجهود لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط
9 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©