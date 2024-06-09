الأحد 9 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توافد أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن إلى ميقات "ذي الحليفة"

توافد أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن إلى ميقات "ذي الحليفة"
9 يونيو 2024 08:45

يشهد مسجد "ميقات ذي الحليفة" بالمدينة المنورة، خلال الموسم الأول للحج توافد أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن بشكل يومي، قبيل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء شعيرة الحج وسط خدمات تنظيمية متكاملة تقدمها هيئة تطوير المدينة المنورة والجهات المعنية لخدمة لتفويج ضيوف الرحمن بيسر وطمأنينة.

 رصدت "واس" الجهود التنظيمية التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم خدمات الإرشاد والتوعية والتوجيه، وتوفير العربات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومتابعة توفير سقيا المياه والأغذية في قسمي الرجال والنساء، والحفاظ على نظافة المكان، إلى جانب الخدمات الأمنية التي تعنى بانسيابية حركة السير في محيط الجامع والطرق المؤدية إليه، وتنظيم اصطفاف الحافلات.

أخبار ذات صلة
السعودية تبعد مئات الآلاف لعدم حملهم تصاريح الحج
12 متطلباً وإجراء وقائياً لحج صحي وآمن

 ويحظى مسجد وميقات ذي الحليفة باهتمام ورعاية الحكومة السعودية في ظل زيادة أعداد المعتمرين والحجاج حيث شهدت مرافق مسجد الميقات والمنطقة المحيطة به مجموعة من المشاريع التطويرية والتأهيلية السريعة ضمن أعمال المرحلة الأولى التي أنجزتها هيئة تطوير المدينة المنورة، حيث أصبحت مساحة المسجد 6,000 متر مربع وبطاقة استيعابية 5 آلاف مصلي، كما جرى تأهيل أرضيات المسجد والساحات الخارجية باستخدام الحجر الطبيعي من بيئة المدينة المنورة، والإنارة الداخلية والخارجية للمسجد والمرافق المحيطة به، وتنفيذ العزل المائي للحماية من الأمطار، إلى جانب تحديث أنظمة التكييف وتحسين كفاءتها التشغيلية، وزيادة الطاقة التشغيلية لمنظومة الخدمات العامة والمساندة المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين جودتها، بما في ذلك تأهيل مواقف الساحات الغربية لاستيعاب أكثر من 400 حافلة إضافية، فضلاً عن تهيئة مسارات الحافلات لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالميقات.

المصدر: وكالات
المدينة المنورة
الحج
مكة المكرمة
آخر الأخبار
الإمارات.. ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
علوم الدار
الإمارات.. ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
اليوم 12:32
الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للكاراتيه
الرياضة
الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للكاراتيه
اليوم 13:00
خوليت ينتقد دي يونج: كأنه شبح !!
الرياضة
خوليت ينتقد دي يونج: كأنه شبح !!
اليوم 12:30
المنذري في طريقه إلى كلباء
الرياضة
المنذري في طريقه إلى كلباء
اليوم 12:00
الاستدامة في الإمارات.. نمط حياة وقيم راسخة تتوارثها الأجيال
علوم الدار
الاستدامة في الإمارات.. نمط حياة وقيم راسخة تتوارثها الأجيال
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©