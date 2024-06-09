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عواصف رعدية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب ولايات نمساوية

أرشيفية
9 يونيو 2024 15:13

تعرضت عدة ولايات نمساوية منها "شتايرمارك"، "بورجنلاند"، "تيرول"، و"النمسا السفلى" لعواصف رعدية قوية استمرت طوال الليلة الماضية صاحبها هطول أمطار غزيرة وتسببت في وقوع أضرار مادية جسيمة.

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وأصدرت "هيئة الأرصاد الجوية النمساوية" ثالث أعلى تحذير ساري المفعول حتى مساء اليوم الأحد فيما أوضحت بيانات الدفاع المدني، أن هطول الأمطار الغزيرة بشكل مستمر، تسبب في حدوث فيضانات وسقوط الأشجار وحدوث انهيارات طينية قطعت طرقاً سريعة وخطوط سكك حديدية وجرفت المياه السيارات وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المناطق المتضررة.

المصدر: وام
أمطار غزيرة
النمسا
عواصف رعدية
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