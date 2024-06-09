أوكرانيا تصيب طائرة من أحدث المقاتلات الروسية لأول مرة

قالت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية أصابت للمرة الأولى طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية سوخوي (سو-57) في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورا التقطتها بالأقمار الصناعية قالت إنها تؤكد الضربة.

ولم تحدد الوكالة، في منشور على تطبيق "تلغرام"، كيفية استهداف الطائرة الروسية أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة.

صور لما قالت أوكرانيا إنها آثار الهجوم على المقاتلة الروسية سو57

وقال مدون عسكري روسي شهير إن التقرير عن استهداف الطائرة المقاتلة صحيح وإنها تعرضت لضربة بطائرة مسيرة.

وقالت المخابرات الدفاعية إن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترا عن الخطوط الأمامية في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وينفذ كل من الجانبين ضربات على بعد مئات الكيلومترات داخل أراضي الجانب الآخر بالصواريخ والطائرات المسيرة.