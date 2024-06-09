ستة مرشحين يخوضون الانتخابات الرئاسية في إيران

أقرّ مجلس صيانة الدستور في إيران أهلية ستة مرشحين، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو الجاري، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد.

وأجاز المجلس، وهو هيئة مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لستة أشخاص، خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

ضمت اللائحة مسعود بزشكيان الذي كان نائباً عن مدينة تبريز (شمال غرب) ووزيراً سابقاً للصحة.

والمرشحون الآخرون، الذي أجاز المجلس خوضهم السباق الانتخابي، هم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.

كذلك، أُجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.