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مودي يؤدي اليمين رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة

مودي يؤدي اليمين أمام رئيسة الهند دروبادي مورمو
9 يونيو 2024 18:21

أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة، اليوم الأحد، بعد الانتخابات العامة التي شهدتها أكبر ديمقراطية في العالم خلال الأسابيع الماضية.
جرت مراسم أداء اليمين أمام رئيسة الهند دروبادي مورمو خلال حفل كبير أقيم بقصر "راشتراباتي بهافان" الرئاسي في نيودلهي وحضره الآلاف من كبار الشخصيات ومنهم زعماء سبع دول في المنطقة ونجوم بوليوود ورجال صناعة.
ومودي هو ثاني من يتولى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة على التوالي بعد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.
ويتولى مودي، البالغ 73 عاما، منصبه لولاية ثالثة، في أعقاب الانتخابات التي انتهت في الأول من يونيو الجاري، بدعم من 14 حزبا في التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب "بهاراتيا جاناتا".
وتعهد مودي، الذي كان محاطا بمسؤولين من حزبه "بهاراتيا جاناتا" وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، بحماية الدستور الهندي.
وقال مكتب مودي، اليوم الأحد، إنه سيعين حكومة مؤلفة من 71 عضوا بينهم 11 وزيرا من التحالف الوطني الديمقراطي من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
كانت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو كلّفت، الجمعة، مودي بتشكيل الحكومة بعد أن سلمها جي بي نادا رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" رسالة بشأن انتخاب مودي زعيما للمجموعة البرلمانية للحزب، وبعد أن قدم زعماء التجمع الوطني الديمقراطي رسائل دعمهم لمودي.
واجتمع التحالف، الذي يقوده حزب "بهاراتيا جاناتا"، في البرلمان الهندي في نيودلهي، الجمعة، ووافق على اختيار مودي زعيما للائتلاف.

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المصدر: آ ف ب
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