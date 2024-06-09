الأحد 9 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سول تردّ على بالونات القمامة المرسلة من كوريا الشمالية

جنود من كوريا الجنوبية يستعدون لتشغيل مكبرات صوت
9 يونيو 2024 18:39

قال جيش كوريا الجنوبية إن سول بدأت، اليوم الأحد، بالرد على بالونات محملة بالقمامة دأبت الجارة الشمالية على إرسالها منذ أسابيع.
وأضاف الجيش أن كوريا الجنوبية استأنفت إطلاق بث دعائي عبر مكبرات الصوت موجه إلى كوريا الشمالية،  في أعقاب تحذير يطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن إرسال بالونات النفايات.
وأوضح الجيش أن هذا القرار أحد أشكال الحرب النفسية واتخذته البلاد بعد أن أطلقت كوريا الشمالية، أمس السبت، نحو 330 بالونا محملا بالقمامة، سقط منها نحو 80 عبر الحدود.
وقال مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي "الإجراءات التي سنتخذها قد يكون من الصعب على النظام الكوري الشمالي تحملها، إلا أنها ستوصل رسالة نور وأمل إلى قوات كوريا الشمالية ومواطنيها".

  • شرطي يراقب بالونا يحمل نفايات من كوريا الشمالية
    شرطي يراقب بالونا يحمل نفايات من كوريا الشمالية
أخبار ذات صلة
شقيقة كيم تحذّر من وضع خطير وتتوعد كوريا الجنوبية
أول إضراب للعاملين في سامسونغ في كوريا الجنوبية

وكانت كوريا الجنوبية قد حذرت من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الشمالية قد تشمل إطلاق بث دعائي عبر مكبرات صوت مثبتة على الحدود.
وقال جيش كوريا الجنوبية إن البث بدأ، بعد ظهر اليوم الأحد، مشيرا إلى أن رد كوريا الشمالية سيحدد مدى إمكان الاستمرار في هذا الإجراء.
وأضاف الجيش، في وقت لاحق اليوم الأحد، أن بيونغ يانغ أطلقت مزيدا من البالونات التي قد تصل إلى كوريا الجنوبية، محذرا السكان من لمس أي أشياء مربوطة بهذه البالونات. ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى.
وبدأت بيونغ يانغ إرسال بالونات محملة بالقمامة والسماد عبر الحدود في مايو الماضي، وقالت إن هذه الخطوة جاءت ردا على المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية التي أطلقها نشطاء كوريون جنوبيون ضمن حملة دعائية.

  • شرطة كوريا الجنوبية تتفقد قمامة مرسلة من كوريا الشمالية
    شرطة كوريا الجنوبية تتفقد قمامة مرسلة من كوريا الشمالية

وفي الثاني من يونيو الجاري، قالت كوريا الشمالية إنها ستوقف إرسال البالونات مؤقتا لأن 15 طنا من القمامة التي أرسلتها ربما تكفي لإيصال الرسالة حول مدى انزعاجها. ومع ذلك، توعدت باستئناف ذلك وإرسال كميات أكبر بمئات الأمثال إذا أرسل الجنوب المنشورات مجددا.

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
البالون
النفايات
آخر الأخبار
كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية
شقيقة كيم تحذّر من وضع خطير وتتوعد كوريا الجنوبية
اليوم 21:51
شعار دائرة الموارد البشرية في الشارقة
علوم الدار
تحديد عطلة عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية في الشارقة
اليوم 21:22
جانب من الأمسية
التعليم والمعرفة
«نوادي القراءة والفضاء المفتوح».. بالنادي الثقافي العربي
اليوم 21:08
المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج العربية
علوم الدار
المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج العربية
اليوم 20:46
عجوز في منزلها المدمر في منطقة خيرسون جراء القصف
الأخبار العالمية
قتيلان بهجمات على دونيتسك وخيرسون
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©