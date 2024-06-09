قتيلان بهجمات على دونيتسك وخيرسون

قال مسؤولان محليان، اليوم الأحد، إن مدنيين قتلا في هجمات استهدفت منطقتين واقعتين في شرق وجنوب أوكرانيا.

وكتب مسؤول في خيرسون، على تطبيق "تلغرام"، أن رجلا قتل وأصيبت امرأة بنيران المدفعية التي استهدفت بلدة "نوفا مايتشكا" في المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وقال مسؤول محلي آخر في دونيتسك بشرق أوكرانيا إن رجلا آخر قتل جراء انفجار قنبلة أسقطتها طائرة مسيرة.

كان ما لا يقل عن 25 مدنيا قد قتلوا، يوم الجمعة، في هجومين منفصلين على منطقة خيرسون وعلى مدينة لوغانسك، واتهمت القوات الأوكرانية بالمسؤولية عن الهجومين.

ويتبادل الطرفان الروسي والأوكراني القصف والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة داخل أراضي الجانب الآخر.



