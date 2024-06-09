موسكو توجه اتهامات للغرب بشأن الأزمة الأوكرانية

وجه أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، الأحد، اتهامات إلى الدول الغربية بشأن الأزمة اللحالية في أوكرانيا.

وقال كوبياكوف، وهو أيضا الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن الغرب يزيد من تصعيد الأزمة.

وأوضح كوبياكوف، خلال مؤتمر صحفي في ختام المنتدى "في القرن الجديد، أصبحت روسيا وحدها مرة أخرى في مواجهة العدوان وكامل قوة الاقتصاد العسكري للدول الغربية. نحن نواجه، مرة أخرى، أيديولوجيا الفاشية، إنهم ينشرون كل شيء مناهض لروسيا في كل مكان"، وفقا لما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. وأوضح كوبياكوف أن روسيا أصرت واقترحت وحاولت عدة مرات حل النزاع في أوكرانيا سلميا، لكنها تلقت رفضا قاطعا طوال الوقت.

وأضاف كوبياكوف "إذا كانت دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو، التي تزود بالأسلحة تريد أن تقتل أسلحتها الروس، فعليها أن تكون مستعدة لردنا. والسؤال هو: هل هم مستعدون للموت بالأسلحة الروسية؟".