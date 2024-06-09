الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النمسا.. العواصف تعوق التصويت في بعض المراكز

النمسا.. العواصف تعوق التصويت في بعض المراكز
10 يونيو 2024 01:30

فيينا (وكالات)

أخبار ذات صلة
«اليمين» يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا والنمسا
الانتخابات الأوروبية.. اليسار يحقق مكاسب واليمين المتطرف يتراجع في الشمال

تسببت العواصف القوية في النمسا، أمس، في تحطيم بعض مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات البرلمان الأوروبي أو تعذر الوصول إلى الصالح منها. وقالت السلطات لوكالة الأنباء النمساوية، إن هذا كان الوضع بالنسبة لمراكز الاقتراع في ولاية شتاير وبالتحديد قرية دويتشفيستريتز، التي يبلغ عدد سكانها 4000 شخص وتقع شمال جراز ومناطق أخرى. 
وتعاملت السلطات مع الوضع بسرعة، وقامت بتغيير أمكنة المراكز المتضررة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء، كما تم وضع لافتات في البلديات توضح أين تقع مراكز الاقتراع الجديدة. 
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية ثالث أعلى تحذير ساري المفعول حتى مساء أمس، فيما أوضحت بيانات الدفاع المدني أن هطول الأمطار الغزيرة بشكل مستمر تسبب في حدوث فيضانات وسقوط الأشجار وحدوث انهيارات طينية قطعت طرقاً سريعة وخطوط سكك حديدية وجرفت المياه السيارات، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المناطق المتضررة.

النمسا
عواصف
البرلمان الأوروبي
انتخابات البرلمان الأوروبي
آخر الأخبار
شعار دائرة الموارد البشرية في الشارقة
علوم الدار
تحديد عطلة عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية في الشارقة
9 يونيو 2024
جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الأضحى لموظفي حكومة أبوظبي
9 يونيو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 01:31
الرئيس الفرنسي يدلي بصوته داخل مركز اقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليمين» يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا والنمسا
اليوم 01:31
المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو لاتخاذ قرار دولي ملزم بوقف الحرب في غزة
اليوم 01:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©