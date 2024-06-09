النمسا.. العواصف تعوق التصويت في بعض المراكز

فيينا (وكالات)

تسببت العواصف القوية في النمسا، أمس، في تحطيم بعض مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات البرلمان الأوروبي أو تعذر الوصول إلى الصالح منها. وقالت السلطات لوكالة الأنباء النمساوية، إن هذا كان الوضع بالنسبة لمراكز الاقتراع في ولاية شتاير وبالتحديد قرية دويتشفيستريتز، التي يبلغ عدد سكانها 4000 شخص وتقع شمال جراز ومناطق أخرى.

وتعاملت السلطات مع الوضع بسرعة، وقامت بتغيير أمكنة المراكز المتضررة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء، كما تم وضع لافتات في البلديات توضح أين تقع مراكز الاقتراع الجديدة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية ثالث أعلى تحذير ساري المفعول حتى مساء أمس، فيما أوضحت بيانات الدفاع المدني أن هطول الأمطار الغزيرة بشكل مستمر تسبب في حدوث فيضانات وسقوط الأشجار وحدوث انهيارات طينية قطعت طرقاً سريعة وخطوط سكك حديدية وجرفت المياه السيارات، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المناطق المتضررة.