جيش الكونغو يستعيد 3 قرى

كينشاسا (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية استعادة السيطرة على 3 قرى في إقليمي لوبيرو وروتشورو بمقاطعة «كيفو الشمالية»، بشرق البلاد، بعد معارك ضارية مع متمردي «حركة 23 مارس» وسط أجواء من التوتر تخيم على المقاطعة.

ونقلت مصادر إعلامية، أمس، عن مصادر عسكرية أن «المعارك العنيفة التي اندلعت منذ يوم الجمعة الماضي، واستمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس في عدة مواقع بإقليمي روتشورو ولوبيرو، انتهت باستعادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ثلاثَ قرى في الإقليمين كانت قد احتلتها حركة «23 مارس» المتمردة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية «تمكنت من طرد المتمردين واستعادة السيطرة على هذه القرى بدعم من عناصر الدفاع الذاتي الموالية للحكومة».

وأضافت المصادر أن متمردي الحركة ما زالوا يسيطرون على قريتي لوسوجا وبوليندي، الواقعتين بين القرى الثلاث التي استعادتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.