مقتل 47 إرهابياً في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الحكومة الصومالية، أمس، مقتل 47 عنصراً من «حركة الشباب» و5 جنود من الجيش، في عملية عسكرية بمنطقة «عيل طير» وسط البلاد. وأوضح بيان لوزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية أن «الجيش قتل في هجوم خارج مدينة علي يبال، 9 من مقاتلي الشباب»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا». ووفقاً للوكالة، فقد تمكن الجيش أيضاً من القضاء على 18 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، وصادر آليات ومعدات عسكرية كانت بحوزتهم، وذلك بين منطقتي «علي يبال» و«عيل طير». كما قتل الجيش 20 عنصراً آخر من «الشباب» الإرهابية في غارة جوية بالمنطقة.

كما أشار بيان الوزارة إلى مقتل 5 من الجيش والمقاتلين المحليين، موضحاً أن «الجيش ما زال يلاحق بقايا الإرهابيين الهاربين من العدالة خارج المدينة».

وتأتي هذه العملية بعد أسبوعين من مقتل 20 عنصرا من مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي وشركاء دوليين في جبال «علمدو» بإقليم بونتلاند (شمال شرق).

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع عام 2004 وأصبحت تتبع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، حيث تبنّت منذ ذلك الوقت العديد من التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة مدنيين وأفراد من الجيش والشرطة الصوماليين.

وتم طرد الحركة من المدن الرئيسية في عام 2012، وبقيت بعض فلولها في مناطق ريفية متحصنةً بالغابات والجبال.