البابا يدعو إلى إجراءات عاجلة لمساعدة أهالي غزة

الفاتيكان (وكالات)

حث البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة باستخدام كافة الوسائل الممكنة لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة المتضرر من الحرب.

وقال البابا فرنسيس، خلال خطابه أمس: «يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين بغزة، ولا يمكن لأحد أن يعرقلها». وأيد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب عن رغبته في أن يقبل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الهدنة بسرعة، معترفاً بأن المفاوضات «ليست سهلة».

واختتم بابا الفاتيكان بالقول: «نأمل في القبول الفوري لمقترحات السلام وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين».