بيني غانتس يعلن استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

تل أبيب (وكالات)

أعلن الوزير بيني غانتس، أمس، استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة، ودعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تحديد موعد متفق عليه للانتخابات المبكرة. وقال غانتس في خطاب متلفز: «نغادر حكومة الوحدة بقلب مثقل».

وأضاف: «الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة»، متهماً نتنياهو بأنه «يحول دون تحقيق نصر حقيقي».

ودعا غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لـ«التحلي بالشجاعة، وعمل ما هو صواب».