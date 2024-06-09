الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بيني غانتس يعلن استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

بيني غانتس
10 يونيو 2024 01:30

تل أبيب (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
«الفارس الشهم 3» تواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلن الوزير بيني غانتس، أمس، استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة، ودعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تحديد موعد متفق عليه للانتخابات المبكرة. وقال غانتس في خطاب متلفز: «نغادر حكومة الوحدة بقلب مثقل».
وأضاف: «الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة»، متهماً نتنياهو بأنه «يحول دون تحقيق نصر حقيقي».
ودعا غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لـ«التحلي بالشجاعة، وعمل ما هو صواب».

بيني غانتس
إسرائيل
فلسطين
غزة
بنيامين نتنياهو
آخر الأخبار
شعار دائرة الموارد البشرية في الشارقة
علوم الدار
تحديد عطلة عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية في الشارقة
9 يونيو 2024
جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الأضحى لموظفي حكومة أبوظبي
9 يونيو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 01:31
الرئيس الفرنسي يدلي بصوته داخل مركز اقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليمين» يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا والنمسا
اليوم 01:31
المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو لاتخاذ قرار دولي ملزم بوقف الحرب في غزة
اليوم 01:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©