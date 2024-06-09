«الفارس الشهم 3» تواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، المياه الصالحة للشرب على النازحين في مدينة خان يونس، للتخفيف عنهم في ظل تفاقم أزمة المياه نتيجة انعدام البنية التحتية.

كما وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» سلات خضراوات على النازحين في منطقة «مواصي خان يونس»، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها منذ عدة شهور.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق 32000 طن من الإمدادات العاجلة نقلت عبر 260 رحلة جوية و1243 شاحنة، وثلاث سفن رست في ميناء العريش قبل نقل حمولتها إلى قطاع غزة.

كما استطاعت دولة الإمارات، بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي، إيصال نحو 300 طن من المساعدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ القطاع عن طريق البحر وتسليمها إلى شمال القطاع.