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الهند تشهد أطول موجة حر على الإطلاق

موجة حر في الهند (أرشيفية)
10 يونيو 2024 14:38

قال خبير أرصاد جوية كبير، الإثنين، إن موجة الحر التي تشهدها الهند هي الأطول على الإطلاق في البلاد، محذراً من أن الناس سيواجهون درجات حرارة مرتفعة بشكل متزايد. 
وتشهد أجزاء من شمال الهند موجة حر منذ منتصف مايو، مع تجاوز الحرارة 45 درجة مئوية. 
وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الهندية، مروتيونجاي موهاباترا، في مقابلة مع صحيفة "إنديان إكسبرس" اليومية "كانت هذه أطول موجة لأنها حدثت لمدة 24 يوما تقريبا في أجزاء مختلفة من البلاد". 
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع تحرك الأمطار الموسمية السنوية شمالا هذا الشهر، لكن موهاباترا حذر من أن الأسوأ سيأتي بعد ذلك.
وخلال موجة الحر الأخيرة عادلت الحرارة في نيودلهي المستوى القياسي السابق للعاصمة مع تسجيل 49,2 درجة مئوية كما في في العام 2022. 
وفي 29 مايو، سجلت محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في ضاحية مونجيشبور في نيودلهي درجة حرارة عالية بلغت 52,9 درجة مئوية ، لكن درجة الحرارة كانت نتيجة خلل في جهاز الاستشعار.

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وفي أماكن أخرى في نيولدهي، وصلت الحرارة في 17 محطة أخرى بالمدينة إلى 49 درجة مئوية كحد أقصى في اليوم ذاته.

المصدر: وكالات
الهند
موجة حر
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