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سوناك يرد على شائعات بشأن استقالته

سوناك يرد على أسئلة الصحفيين
10 يونيو 2024 17:22

رد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، على الشائعات التي ترددت عن نيته الاستقالة قبل الانتخابات العامة المقررة بعد أقل من شهر.
وقال سوناك إنه لم يفكر في الاستقالة. وانتشرت هذه الشائعة وسط التداعيات المستمرة لمغادرة سوناك المبكرة مراسم إحياء ذكرى إنزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. 
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، تعهد سوناك بالاستمرار "حتى اليوم الأخير من هذه الحملة الانتخابية" فيما سعى لنبذ الشائعات أنه قد يستقيل قبل يوم الانتخابات المقرر في الرابع من يوليو المقبل.
وواصل سوناك حملته انتخابية، اليوم الإثنين، حيث قال إنه لن يتوقف عن "القتال من أجل مستقبل بلادنا". وعندما سئل ما إذا كانت الاستقالة خطرت على باله، قال سوناك لوسائل الإعلام خلال زيارة لأحد المقاهي: "لا. بالطبع لا".
وقال "لم تصل هذه الحملة لمنتصف الطريق بعد، وأنا أجد كما هائلا من الدعم للسياسات التي نطرحها على الطاولة". 

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