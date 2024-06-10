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السيسي يبحث مع بلينكن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

السيسي يستقبل وزير الخارجية الأميركي بلينكن
10 يونيو 2024 17:44

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضرورة إنهاء الأزمة ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في حل الدولتين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن اللقاء "شهد مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".
وأضاف البيان "تم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية".

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المصدر: وكالات
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